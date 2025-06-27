美國加州州長紐瑟姆控告霍士新聞誹謗　索償61億元

美媒6月27日報道，美國加州民主黨籍州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）入稟控告霍士新聞（Fox News）誹謗，索償7.87億美元（約61.3億港元）。



紐瑟姆指控霍士新聞誹謗，指其主持人沃特斯（Jesse Watters）聲稱紐瑟姆在與美國總統特朗普（Donald Trump）的通電話議題上說謊，紐瑟姆一方的代表律師主張，沃特斯的節目對特朗普的影片有誤導性的剪輯，以讓人覺得紐瑟姆說謊。

在影片中，節目播放特朗普講話的剪輯片段，然後說道：「紐瑟姆為什麼要撒謊，說特朗普從未給他打過電話？」

2025年6月5日，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在加州康普頓（Compton）的一間小學發表講話。（Reuters）

美國移民及海關執法局（ICE）6月6日在洛杉磯多地發起清查非法移民的執法行動，當地爆發示威，特朗普派國民警衛隊到當地，引起紐瑟姆的反對，兩人發生爭拗。

紐瑟姆稱「若霍士新聞想代表特朗普向美國人民說謊，它就應該承擔後果。」

美媒報道，紐瑟姆的索償金額7.87億美元（約61.3億港元），與霍士新聞2023年因一宗誹謗案而同意向投票系統公司Dominion Voting Systems支付的和解金額相同。

在該案中，Dominion Voting Systems不滿霍士多次及故意播出有關該投票系統公司影響2020年美國總統大選的虛假指控內容。