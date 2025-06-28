德國稱DeepSeek非法傳用戶數據至中國　要求蘋果與Google商店下架

德國私隱監管機構6月27日表示，由於DeepSeek非法將用戶的個人資料傳輸到中國，他們已要求蘋果公司（Apple Inc.）和Google從其在德國的應用程式商店中移除該應用程式。



路透社報道，德國柏林數據保護和訊息自由專員坎普（Meike Kamp）27日在一份聲明中表示，DeepSeek無法提供令人信服的證據，證明德國用戶數據在中國受到的保護程度與歐盟相當，又指中國政府對華企的個人數據擁有廣泛的訪問權。

中德關係：圖為2023年6月19日，德國和中國國旗在柏林隨風飄揚。（Reuters）

坎普表示，她在5月時已要求DeepSeek滿足有關非歐盟資料傳輸規定的要求，否則便自行下架其應用程式，DeepSeek最終並未遵守這項要求。

她強調，有關部門已要求這兩間蘋果公司和Google迅速進行審查，決定是否在德國封鎖該應用程式，惟暫時尚未設定確切的時間表。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

路透社此前引述消息稱，DeepSeek正在協助中國政府進行軍事和情報活動，為其提供用戶訊息和統計數據，還利用東南亞空殼公司獲取受美國出口管制的高端晶片。