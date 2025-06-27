「非常大的協議」即將達成？美國印度說法不一

自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月公布關稅政策以來，印度一直在和美國進行貿易談判，但遲遲未能取得進展。



據印度《經濟時報》6月27日報道，美國總統特朗普26日在白宮參加活動時稱，美國和印度可能很快達成一項「非常大的協議」，為美國企業打開印度市場。

不過，一些印度官員給出了不同的說法，稱美國和印度的貿易談判並不樂觀。路透社26日援引三名印度政府官員的消息稱，由於美國和印度始終未能在汽車零部件、鋼鐵和農產品進口關稅問題上達成一致，雙方可能無法在7月9日美國提高關稅的期限前達成協議。

當地時間6月26日，特朗普在白宮宣稱，美國和印度可能很快簽署一項「非常大的協議」，「我們正在進行一些非常棒的交易。我們即將簽署一項協議，可能是和印度的協議。這項協議非常大，我們將打開印度市場。」

特朗普聲稱，並非所有國家都能得到相同的待遇，「我們不會和所有國家都做交易。對於有些國家，我們只會送一封信，說聲謝謝，你們要支付25%、35%或45%的稅款。這是最簡單的做法，但我的人民不想這樣做，他們想做的交易比我還要多。」

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在登上海軍陸戰隊一號（Marine One）前往荷蘭海牙參加北約峰會前，在白宮南草坪向媒體發表演說。（Reuters）

《經濟時報》分析稱，特朗普很少談論美印貿易談判的細節，但他的言論表明，印度可能成為美國貿易隊列中的下一個國家。對於印度來說，與美國達成貿易協議可以幫助改善服務業准入、鼓勵外來投資並建立正式的經濟關係，但未來幾周能否達成協議依然是個未知數。

然而，一些印度官員的說法卻有所不同。三名印度政府官員26日告訴路透社，印度和美國已經進行了幾輪談判，沒有取得多少進展，在關稅問題上的分歧可能阻礙雙方在最後期限前達成協議。

消息人士稱，印度希望美國取消26%的「對等關稅」，並降低對印度鋼鐵和汽車零部件等產品的關稅，但美國談判代表沒有同意這些要求。其中一名消息人士稱：「美國首先希望印度承諾降低對大豆和玉米等農產品、汽車以及酒精飲料的進口關稅，並降低非關稅壁壘，這導致雙方出現分歧。」

這名消息人士透露，印度已作出一些讓步，提議降低對杏仁、開心果和核桃的關稅，並願意在能源、汽車和國防等領域為美國產品提供優惠待遇。他補充說：「我們渴望但並不急於在最後期限前簽署協議。」

2025年6月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在荷蘭海牙舉行的北約峰會（NATO Summit）記者會上發表演說。（Reuters）

另一名消息人士表示，印度和美國已經進行了幾輪談判，但沒有取得太大的進展，預計印度代表團將在7月9日最後期限前訪問美國華盛頓。不過，印度和美國接下來的討論可能集中在更廣泛的協議上，而不是倉促達成一項臨時協議。

這些消息人士沒有排除特朗普或印度總理莫迪「直接干預」，在最後一刻推動兩國達成協議的可能性。

路透社指出，自美國和印度開始貿易談判以來，兩國官員一直宣稱印度可能成為「首批與美國達成協議的國家」。然而，隨着談判陷入僵局，官員們不再對談判進展感到樂觀。《印度教徒報》披露，在特朗普聲稱可能達成「非常大的協議」之際，印度首席談判代表拉傑什·阿加瓦爾率領的代表團已於26日抵達華盛頓，準備進行下一輪談判。

印度官員一再強調，美國是印度「值得信賴的經濟夥伴」。今年2月，莫迪和特朗普同意在2025年秋季前與美國簽訂第一階段的雙邊貿易協定，將兩國間的貿易額從2024年的約1910億美元擴大到2030年的約5000億美元。

但針對目前兩國的談判僵局，印度對外貿易研究所所長辛格（Ram Singh）表示：「現在球在美國手中，印度不會接受任何『非贏即輸』的貿易夥伴關係。」

不過，印度官員堅稱，即使是在「最壞的情況」下，印度也有能力緩解「對等關稅」造成的影響，因為相較於印度的主要競爭對手，印度面臨的關稅稅率仍「具有優勢」。

根據美國貿易代表辦公室的數據，2024年印度和美國的雙邊貿易額約為1290億美元，美國對印度的商品出口總額為418億美元，進口額為874億美元，貿易逆差為457億美元。路透社稱，今年4月至5月，印度對美國的出口從去年同期的141.7億美元增至172.5億美元。

本文獲《觀察者網》授權轉載

