美國最高法院做出有利限制出生公民權裁決　特朗普：巨大勝利

美國最高法院周五（6月27日）就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）限制美國出生公民權的行政命令所引發的官非做出裁決，限制聯邦地區法院在其阻止特朗普廢除出生公民權案件中發布全國性禁令的權力，同時下令阻止該政策的下級法院重新考慮命令範圍。特朗普在裁決後來到白宮新聞簡報會面見傳媒，強調裁決是美國憲法、三權分立與法治的巨大勝利，稱得益於裁決，旗下政府可迅速申請執行終止出生公民權的命令。



路透社報道，美國最高法院認為聯邦地區法院頒發全國性的禁令涉嫌越權，指這禁令旨在與全國範圍內禁止特朗普限制出生公民權命令的實施，「可能超出了國會賦予聯邦地區法院的權力」，因此在表決中以6票贊成3票反對的結果做出裁決。不過今次裁決沒有讓特朗普的終止出生公民權的行政命令即刻生效，也沒有解決這命令是否違憲的問題。

此外，美國最高法院還裁定，限制聯邦地區法院就特朗普命令而出具的全國性禁令的禁令效力範圍，讓禁令不能在全國範圍內實行。特朗普會晤傳媒時也提到這點，認為裁決打破聯邦地區法院，「過度使用全國性禁令以致干涉行政部門的正常職能的行為」。

特朗普上任後頒令要求終止美國出生公民權後引發部份州份的反彈，反對人士認為或涉嫌違憲，包括華盛頓州與馬里蘭州在內的聯邦地區法官頒發緊急法令限制特朗普命令執行，還與聯邦政府對簿公堂，最高法院今次就對這些官司做出裁決。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普與司法部長邦迪在白宮會見傳媒。（Reuters）

根據美國憲法第十四修正案，在美國出生或歸化並受其管轄的人，都是美國及其居住州的公民。特朗普命令旨在限制那些非法移民以及持有臨時美國簽證的子女在出生後因憲法自動獲得美國公民身份，命令限定這些人士在2025年2月19日出生後的子女不能因憲法自動獲得美國公民身份。