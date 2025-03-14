特朗普政府上訴最高法院　求獲允小範圍內執行廢除美國出生公民權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自上台後簽署行政命令廢除美國出生公民權，他這一命令因涉嫌違憲，在2月初經馬里蘭州（Maryland）地方法院審查後被叫停。不過特朗普政府周四（3月13日）向最高法院提請上訴，要求限制此前禁令實行範圍，以讓政府可繼續執行廢除美國出生公民權的行政命令。



特朗普政府向最高法院提請的上訴，不直接涉及特朗普廢除美國出生公民權行政命令是否符合美國憲法，而是尋求限制禁令的實行範圍。

政府主張不應該因少數幾個州頒禁而在全國範圍內禁止，而是認為禁令實行的範圍，應該僅限於提請上訴禁止實行廢除出生公民權的州。

特朗普政府在一系列緊急上訴中表示，下級地方法院頒禁阻止行政命令執行反應過度，要求法官限制這些禁令對特朗普行政命令的影響力。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令。（Reuters）

出生地原則自美國1898年因一判決發生轉變後，明確成為取得美國國籍的主要原則之一，目前獲得美國公民權有兩大途徑：

1.「自然出生」（Natural born）：自然出生也分為兩類，一是在美國及其領地出生者，即出生地原則，另外一個是血緣原則（Jus sanguine），即根據父母的美國人身份取得公民權。

2.「歸化公民」（Naturalized）：即外國移民宣誓入籍後成為公民。歸化公民與自然出生公民擁有同樣的權利和義務，唯一的差異是不能擔任正、副總統。