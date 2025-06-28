美媒新書：伊朗2022年幾乎成功刺殺蓬佩奧

當地時間6月27日，美國《華盛頓郵報》援引一本即將出版、主題為2024年總統競選的新書報道稱，伊朗在2022年接近於成功實施對美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的暗殺，當年9月，時任總統候選人特朗普及其競選團隊被告知，伊朗已經招募了當時在美國境內活躍的殺手。



這本新書名為《2024：特朗普如何奪回白宮，民主黨如何失去美國》，3位合著者均系《華盛頓郵報》現任或前任記者，該書指出，特朗普及其助手面臨的安全威脅極大地改變了他們在競選期間的做法和世界觀。

據介紹，在特朗普重返白宮的三年前，隨着其競選活動升溫，「伊朗殺手至少3次試圖暗殺美國官員」，但蓬佩奧在法國巴黎遭遇暗殺未遂一事尚屬首次披露。「2022年，伊朗方面得知蓬佩奧下榻的巴黎酒店地址，並試圖暗殺他。」書中稱，他僥倖逃過一劫，但並未提供更多細節。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）

報道將蓬佩奧遭遇的暗殺威脅與他後來被特朗普撤銷安保待遇聯繫到一起。今年1月，特朗普接連撤銷蓬佩奧、前高級幕僚布萊恩·胡克以及前白宮國家安全顧問約翰·博爾頓的安保待遇，並向記者表示，「當你受到保護時，你不可能一輩子都擁有它。」

蓬佩奧的發言人拒絕就上述內容置評。在2023年出版的著作《永不退任》（Never Give an Inch）中，蓬佩奧寫道，一名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員被控策劃暗殺博爾頓，並試圖出資100萬美元僱傭殺手來刺殺他，該計劃並非「無稽之談」，「潛在的襲擊者已經對住宅和辦公地點進行過踩點」。

「這是我和我的家人在離任後遭遇的眾多威脅之一，」蓬佩奧寫道，儘管某些細節無法透露，但一些前特朗普政府官員仍在伊朗的暗殺名單上，而且「伊朗的暗殺行動並沒有截止日期」。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）

在第一任期，特朗普單方面退出伊核協議，恢復對伊朗制裁，並下令空襲成功刺殺伊朗高級將領蘇萊曼尼，就此引發伊朗方面強烈報復。

《華盛頓郵報》記者的新書認為，來自伊朗的威脅讓當時籌備競選的特朗普及其助手們陷入了恐懼和焦慮之中，不僅嚴重影響他們的日常思維，也促使特朗普的日程安排和行動發生重大變化。

就在上週，重返白宮的特朗普選擇介入以伊衝突空襲伊朗核設施。報道稱，新書為特朗普授權轟炸伊朗目標提供了新的背景，但目前尚不清楚這些安全事件對特朗普的決定有多大影響。

2025年6月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見剛果民主共和國外交部長瓦格納（Therese Kayikwamba Wagner，不在圖中）和盧旺達外交部長恩杜洪吉雷海（Olivier Nduhungirehe，不在圖中）時發表講話。（Reuters）

與此同時，不少美西方安全官員都認為，作為報復，伊朗或其代理人很可能採取類似蘇萊曼尼死後、甚至更強有力的回擊措施。

事實上，按照新書的說法，特朗普面臨的安全威脅不僅來自伊朗，同時由於該書內容結束於特朗普今年1月的就職典禮，也就意味着並未涵蓋任何持續威脅的可能性。

截至發稿前，尚未看到伊朗方面的回應。在特朗普下令空襲伊朗前不久，伊朗最高領袖哈梅內伊發表公開聲明警告稱，美國人必須清楚，任何「美國軍事干預無疑都會給他們帶來無法彌補的損失」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

