美媒揭伊斯法罕核設施未遭鑽地彈打擊原因：深埋地底難奏效

美軍在伊朗以色列衝突後強勢介入，襲擊伊朗三大核設施。根據早前傳媒披露，襲擊成效較總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所言有矛盾。美媒引述周四（6月26日）有份參與軍方高層機密簡報會消息人士稱，軍方參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在會議上表示，未對伊朗伊斯法罕核設施使用「鑽地彈」施襲的原因在於核設施深埋地底下，以至於使用「鑽地彈」都可能不會起到理想效果。



報道指今次是軍方首次解釋未使用GBU-57巨型鑽地炸彈襲擊伊斯法罕核設施原因，這處核設施被指儲藏有高達總量六成的高度濃縮鈾，而保有這些濃縮鈾是伊朗擁有核武器的必經之路。

特朗普聲稱襲擊伊朗的目的在於，通過完全摧伊朗核設施以消除伊朗擁有核武器。不過美軍在今次僅對其中兩處用「鑽地彈」施襲，反而用威力相較低的「戰斧導彈」打擊伊斯法罕核設施，引發外界質疑。