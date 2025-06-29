國際原子能機構：伊朗或「在幾個月內」恢復生產濃縮鈾

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）說，儘管伊朗多處核設施遭到美國和以色列的襲擊，但伊朗很可能「在幾個月內」就能開始生產濃縮鈾。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周六（6月28日）報道，格羅西說，伊朗有些「核設施仍在」。他指出，伊朗可能在幾個月，或更短的時間內，就能讓幾台離心機旋轉並生產濃縮鈾。

2025年6月23日，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）在維也納IAEA總部召開緊急會議，討論美國襲擊伊朗核設施後伊朗的局勢。（Reuters）

另一個關鍵問題是，伊朗在襲擊發生前是否能夠將約408.6公斤的高濃縮鈾庫存部分或全部轉移。這些鈾濃縮程度達到60%，高於民用水平，但仍低於武器級。如果進一步提煉，足以製造九枚以上的核彈。

格羅西說：「我們不知道這些材料可能在哪裏。可能在襲擊中被摧毀，但也可能被轉移了……我們需要查明、確認那裏有甚麼、在哪裏以及發生了甚麼。」

目前，伊朗議員投票決定暫停與國際原子能機構的合作，德黑蘭方面也拒絕格羅西訪問受損設施的請求，尤其是——主要的鈾濃縮設施福爾多（Fordow）。

這張拍攝於2025年6月14日的衛星影像中，可以看到伊朗福爾多（Fordow）核設施。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受霍士新聞（Fox News）採訪時說，他認為伊朗的濃縮鈾庫存沒有被移動。「這是一件非常困難的事情，而且我們沒有提前獲得通知，他們什麼也沒動。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周六強調，華盛頓對「國際原子能機構在伊朗的關鍵核查和監測工作」的支持，並讚揚格羅西及機構的「奉獻精神和專業精神」。

以色列自6月13日對伊朗核設施和軍事設施發動轟炸，美國隨後也轟炸伊朗的3個核設施。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）說，核設施受損程度「嚴重」，但具體細節尚不清楚。特朗普則堅稱，伊朗的核計劃已倒退「數十年」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

