洪都拉斯6歲患白血病男童遭ICE逮捕　治療中斷恐被遣返

一名正申請庇護、來自洪都拉斯的母親，5月29日在洛杉磯移民法庭聽證會出庭後，與兩名年幼子女遭美國移民和海關執法局（ICE）逮捕。他們之後被轉移拘留在德州。她6歲的兒子患有急性白血病，被捕導致其原定於6月接受的治療中斷。目前該女子已起訴ICE、國土安全部（DHS）和特朗普（Donald Trump）政府，並要求釋放她和她的兩個孩子。



據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報道，該女子在被捕後提交了一份人身保護令申請，質疑她和家人被拘留在德州一處拘留所的合法性。她還請求獲得一項初步禁令，以防止她的家人被立即遣返回洪都拉斯。德州一名法官6月26日晚間發布命令，要求政府在7月1日前對人身保護令申請作出回應。

2025年6月11日，美國加州洛杉磯市，有民眾抗議近日美國移民和海關執法局 (ICE) 針對非法移民的執法行動，圖為執法人員向示威者發射「非致命」橡膠子彈子彈。（Reuters）

女子在提出的訴狀指，政府侵犯他們多項基本權利，包括「美國憲法第五修正案」中的正當法律程序條款。她的律師稱，DHS在其入境後已確定她不存在逃離移民法庭庭審的風險，核准她以假釋身份入境，因此如今的拘留無正當理由。律師還稱，該母親至今未獲機會向法官申訴被拘一事。

2025年6月11日，美國德州，圖為示威者在聖安東尼奧市集會，反對美國移民及海關執法局（ICE）搜捕移民行動。（Getty）

法庭文件顯示，她6歲的兒子在3歲時被診斷出患有急性淋巴性白血病，需要進行定期監測和醫療照護。該女子律師請求釋放男孩去接受治療，但請求尚未獲得通過。