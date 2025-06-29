特朗普：已為TikTok找到買家　料習近平很可能批准交易

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月29日表示，已為TikTok 找到買家，形容為「一群非常富有的人」。他表示，正在洽談的交易或需要中國方面批准，才能獲得推進，並預測中國國家主席習近平很可能會批准。



圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）就打擊伊朗核設施發表講話。 （Reuters）

他在霍士新聞（Fox News）當日播出的採訪中透露此消息，稱「順便說一句，TikTok已經有買家了。」他又稱，將在大約兩周內公布買家名單。

特朗普於26日表示，他已簽署行政命令，將TikTok「不賣就禁」法案的執行期限再推遲90天。TikTok母公司字節跳動須出售TikTok美國業務的最後期限，最新定於9月17日。這也是特朗普重返白宮以來，第3次延長禁令。

Tiktok在特朗普簽署行政命令後發布公告，感謝特朗普支持，強調將繼續與副總統萬斯（JD Vance）辦公室合作。