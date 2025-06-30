以色列煉油廠遭伊朗襲擊後恢復運營　伊朗西北部煉油廠爆炸後冒煙

以色列煉油集團Bazan 6月15日曾表示，旗下位於海法（Haifa）的煉油廠遭到伊朗的導彈擊中並造成3名員工死亡後關閉。該公司周日（29日）宣布，其海法煉油廠已部分恢復運營，並稱已購買承保高達2.5億美元（約19.6億港元）的恐怖主義行為和戰爭保險。伊朗國營媒體周日亦報道，伊朗西北部大不里士煉油廠（Tabriz refinery）有氮氣罐爆炸後，工廠升起滾滾濃煙，但無人傷亡，且在正常運作。



報道指Bazan集團曾表示，其位於海法的管道和輸電線遭到伊朗導彈襲擊，造成3名員工死亡，當時稱正在調查這起攻擊對其運營和財務表現的影響。

路透社引述Bazan周日在特拉維夫提交的一份監管文件中表示，該公司正在逐步恢復運營，預計10月將全面投入運營。該公司指出，其持有的保險涵蓋恐怖主義行為和戰爭造成的高達2.5億美元的損害和利潤損失。

以色列能源部長科恩（Eli Cohen）同日表示，該國能源系統在整個戰爭期間運行完美，Bazan問題的迅速解決進一步證明了以色列能源部門的實力和韌性。

路透社還引述伊朗國營媒體報道，稱西北部大不里士煉油廠發生爆炸和冒煙，原因是一隻氮氣罐爆炸，沒有人員傷亡，煉油廠仍在正常運作。