伊朗最高領袖親信「死過翻生」 親述遭以色列空襲逃生經過
撰文：聯合新聞網
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美媒報道，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）顧問兼親信沙姆哈尼（Ali Shamkhani），一度傳出在以色列6月13日空襲中喪生，6月28日突然現身伊朗國營電視台受訪，親自講述死裏逃生的經過，引發國際關注。
根據以色列新消息報電子媒體《Ynet》，沙姆哈尼是伊朗安全體系中的高層人物，曾擔任伊朗海軍司令、國防部長，以及最高國家安全委員會秘書。他也曾領導伊朗軍方的戰略研究中心，並一度被視為總統熱門人選。
有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂。以色列與伊朗多間媒體起初報道他在空襲中喪生，直到6月21日多間伊朗媒體改口稱他「重傷送醫」，但並未發佈布任何影音佐證。
直到伊朗在6月22日舉行國葬儀式時，首度出現沙姆哈尼畫面，同日伊朗國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）更播出一段沙姆哈尼的電視專訪，且稱是他自空襲以來首次公開露面。
沙姆哈尼在訪問中拄着拐杖、配戴呼吸輔助器，透露當日以色列空襲擊中其住家，他一度被瓦礫掩埋長達3小時。他還說：「我在瓦礫底下完成晨禱。」
IRIB也同步釋出沙姆哈尼住家被炸毀的畫面，可見建築嚴重損毀、鋼筋混凝土斷裂。
沙姆哈尼在訪問中憶述：「一開始我以為是地震，但當我聽到車輛聲時就知道不是。」他透露自己肋骨斷裂、內臟受傷，雖強調知道自己為何被鎖定，但表示「無法說出來」。
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