特朗普：「對等關稅」暫緩期7.9屆滿後擬不延長

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月29日播出的電視訪問中稱，對大多數國家暫緩實施「對等關稅」的90天期限，在7月9日屆滿後不打算延長。其政府將通知各國，除非已與美國達成協議，否則懲罰性貿易措施將會生效。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普在當日播出的霍士新聞（Fox News）節目中稱，在暫緩期臨近屆滿前，其政府將「很快」開始向各國發出信件，通知需要支付的關稅幅度，可能是25%、35%、50%，又或者10%等。

特朗普日前曾在白宮的記者會上，淡化暫緩最後期限的重要性，稱華府可以對限期做出前後調整。不過，他在27日預錄、29日播出的訪問中稱，不打算延長暫緩期，又稱將視乎其他國家如何對待美國，「他們是好還是不好」，以決定關稅比例。「有些國家我們不在乎，我們就直接開出很高的數字」。

雖然與各國的談判仍在繼續，但特朗普承認，「有200個國家，你不可能與所有國家都談」。特朗普政府此前訂下的目標，是「90天內達成90項協議」。

美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

稱需對華徵收高額關稅

另外，他讚揚最近與北京就中國稀土出口達成的貿易協議，並指要建立更平等的關係，將需要徵收高額關稅。他表示，與中國良好相處是件非常好的事，指中國雖然要支付大量關稅，「但我們存在巨大的（貿易）逆差，他們明白這一點」。