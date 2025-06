特朗普：7.9非關稅重要限期　不排除對未達成協議對象加徵重稅

繼美國白宮日前透露美國對其他貿易夥伴的關稅進展後,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(6月27日)來到白宮新聞簡報會重申立場,指暫緩實行直至7月9日的限期並非固定日子,而是視乎與貿易夥伴的談判進程浮動,強調若屆時未達成協議,不排除加徵更高關稅。



特朗普講話中指出,華府可以對關稅限期做出前後調整,而自己希望這限期能夠縮短,意味期望盡快達成關稅協議,重申白宮日前說法,不排除對那些未達成協議的對象致函加徵重稅,「我只想給所有人致函:『恭喜,你們須付25%的稅』(I'd like to just send letters out to everybody: Congratulations, you're paying 25%)」。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)當日稍早表示,美國與其他貿易夥伴協議或在9月1日前完成。

2025年6月27日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。(Reuters)

特朗普在4月2日宣布「對等關稅」,不過之後一度暫緩至7月9日才實行,但期間仍加徵10%的關稅。