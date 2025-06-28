特朗普：7.9非關稅重要限期　不排除對未達成協議對象加徵重稅

繼美國白宮日前透露美國對其他貿易夥伴的關稅進展後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（6月27日）來到白宮新聞簡報會重申立場，指暫緩實行直至7月9日的限期並非固定日子，而是視乎與貿易夥伴的談判進程浮動，強調若屆時未達成協議，不排除加徵更高關稅。



特朗普講話中指出，華府可以對關稅限期做出前後調整，而自己希望這限期能夠縮短，意味期望盡快達成關稅協議，重申白宮日前說法，不排除對那些未達成協議的對象致函加徵重稅，「我只想給所有人致函：『恭喜，你們須付25%的稅』（I'd like to just send letters out to everybody: Congratulations, you're paying 25%）」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當日稍早表示，美國與其他貿易夥伴協議或在9月1日前完成。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）

特朗普在4月2日宣布「對等關稅」，不過之後一度暫緩至7月9日才實行，但期間仍加徵10%的關稅。