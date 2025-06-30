華郵：伊朗官員通話遭截獲　稱美國空襲破壞力小於預期

《華盛頓郵報》周日（6月29日）報道，美國截獲的伊朗官員通話淡化美國空襲對伊朗核設施的破壞程度。報道引述四名熟悉美國政府內部機密情報的人士說，美方截獲的通話內容顯示伊朗官員指美國對伊朗核設施的破壞力小於預期。



不願具名的一名消息人士向路透社證實這一說法，但他對伊朗官員是否說真話表示高度懷疑，並指截獲的信息是不可靠的指標。

這張拍攝於2025年6月14日的衛星影像中，可以看到伊朗福爾多（Fordo）核設施。（Reuters）

美國情報部門截獲的伊朗官員私人通訊與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說法完全不同。特朗普曾說，美軍空襲行動「徹底摧毀」伊朗的核武器計劃。但美國官員承認，要對上周末打擊伊朗三處關鍵核設施的結果進行全面評估仍需要一段時間。

《華盛頓郵報》的最新報道再次引發伊朗核計劃受損程度的質疑。上週，美國國防情報局一份外泄的初步評估報告指出，美國襲擊可能只是把伊朗發展核武器的計劃推遲幾個月。

2025年6月22日，一名伊朗男子在德黑蘭市中心舉行的抗議活動上，譴責美國襲擊伊朗核設施，並揮舞伊朗國旗，高喊反美反以口號。 （Getty）

白宮對《華盛頓郵報》的報道予以駁斥，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）說：「聲稱身份不明的伊朗官員知道數百英尺地下的核設施廢墟情況，根本是無稽之談。他們的核計劃已經完結。」

特朗普在霍士新聞（Fox News）周日播出的訪問中重申，他堅信伊朗的核能力已被完全摧毀，「前所未見的徹底摧毀。這表示他們的核野心完了，至少一段時間無法恢復。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

