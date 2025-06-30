澳洲真人騷女星涉「斬首男友焚屍」被捕 死者頭顱下落不明
撰文：中天新聞網
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澳洲警方日前在南部的林肯港（Port Lincoln）一間公寓內，發現一具遭焚燒及斬首的男性遺體。
死者的34歲女友、同時也是一名真人騷明星的切瑟（Tamika Sueann-Rose Chesser）因涉嫌砍掉男友頭顱被逮捕起訴。
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根據《紐約郵報》，據警方調查，6月17日午夜，警方接獲該公寓發生火警的報案後抵達現場，在浴室發現39歲的死者斯托利（Julian Story）遺體。警方在案發現場後院發現了呈現「緊張症且無反應狀態」的切瑟，隨即將她逮捕。切瑟後續被以謀殺等罪名起訴。
警司菲爾克（Darren Fielke）表示：
我們很遺憾地宣布，目前仍未尋獲斯托利的頭顱。
他表示，受害者慘死的原因仍未知，並稱當局仍在努力尋找斯托利的頭顱。
警方同時公布監視器畫面，顯示一名疑為切瑟的女子，全身穿著黑衣，牽著3隻狗在市區行走。這段影片拍攝於案發數小時後。警方呼籲當地居民檢視監視器或行車紀錄器畫面，協助警方調查。
切瑟曾參與澳洲實境節目《美女與宅男》（Beauty and the Geek Australia），同時也是模特兒和演員。其姊妹凱亞-梅（Kiya-May）事發後向媒體表示：
這不是她會做的事。
她解釋，切瑟經歷了「充滿創傷和虐待的人生」，導致「大腦受損」。
切瑟目前被拒絕保釋，依據精神健康拘留令接受監管。她預計將於今年12月出庭接受審訊。
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