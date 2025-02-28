日本食肆老闆竟是變態殺人魔　同事慘遭分屍　顧客疑食「加料」肉

日本一名74歲殺人犯因涉分屍案在服刑中，檢調深入調查發現，他還涉及17年前的另一宗懸案，被害人是他的前同事。而在犯案後，兇手還經營燒肉店，曾被客人投訴肉的味道相當詭異，懷疑將人肉端上桌。



據每日放送（MBS）等日媒綜合報道，日本警方27日以涉嫌謀殺罪逮捕74歲的杠共芳，他被從岡山監獄移送至滋賀縣警察署。

日本一名74殺人犯近日被發現還涉及17年前的另一宗懸案，兇手還經營燒肉店，疑曾將人肉端上桌讓客人食用。（YouTube@カンテレNEWS）

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事實上杠共芳因為在2018年殺害當年69歲的建設公司同事中川直，還分屍丟進葉山川旁的堤防，遭判刑25年。

但在服刑期間，警方發現杠共芳還涉及另一宗懸案。2008年滋賀縣琵琶湖周邊，發現多塊被支解的不知名男性屍塊，死者身分直到10年後才確認，為39歲的川本秀行。更巧的是，川本和前述死者中川為同事，竟也認識兇手杠共芳。

而且兩人之間有金錢糾紛，兇手對死者曾有施暴紀錄，

因此被列為主要疑犯。 但從確認死者身分到抓到兇手犯案鐵證，又花了7年，直到2025年2月27日才正式將兇手逮捕。

當年警方在調查杠共芳所經營的燒肉店時，發現水管裏竟有人骨碎片，加上DNA鑑定非上述兩名死者，警方大膽推斷還有第三人遇害。

據日媒指出，當年曾有燒肉店顧客表示，店家的肉平常都很好吃，但曾端出「不知道用甚麼做成，但味道非常怪異的肉」，讓人質疑是將處理過的人肉給端上桌。

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