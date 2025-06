美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(6月27日)宣布立即終止與加拿大的所有貿易談判。他周日在接受美媒採訪時重申這一點,並稱將直到該鄰國「取消某些關稅」為止。特朗普還不忘繼續揚言並吞,指加拿大應該成為美國的第51個州。



▼特朗普:將停止與加拿大的所有貿易談判

特朗普在被《霍士新聞》(Fox News)記者問及是否說過要停止與加拿大的所有貿易談判時,回答道:「是的,直到他們取消某些稅收(Until such time as they drop certain taxes, yeah.)。」

他補充道:「他們向我們的農民徵收高達400%的稅……加拿大是一個很難對付的國家,我愛加拿大。如果他們作弊,《美墨加協定》(USMCA)就是不好的。」

美國總統依舊表示:「坦白講,加拿大應該成為美國的第51個州。它真的應該。加拿大完全依賴美國,但美國不依賴加拿大。」