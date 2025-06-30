日本7月地震傳言導致港人卻步　明治天皇後代：香港人傻的嗎？

「日本7月5日將發生大地震」的傳言滿天飛，即使日本多個部門強調有關傳言沒有科學根據，惟不少香港旅遊暫時避開「鄉下」，來往港日兩地的航班減少。明治天皇的後代、右翼作家竹田恆泰稱大家不應相信，更認為「香港人都是傻瓜」。



日本傳媒《日刊體育》（日刊スポーツ，Nikkan Sports）6月29日報道，明治天皇的玄孫竹田恆泰當天出席讀賣電視台的節目《都市傳說・陰謀論 徹底闡明特輯》（都市伝説・陰謀論 徹底解明SP），討論有關傳言。

圖為日本明治天皇的玄孫、作家竹田恆泰。（網上圖片）

竹田表明不會相信這個傳言，指「香港人都是傻瓜」（香港の人もアホですよね），稱預言提到發生的地點在日本和菲律賓中間的海底，即是菲律賓對開海域，而香港則比較接近，所以認為到日本會更安全，強調大家應「睜大眼睛看清楚地圖」。

圖為311東日本大地震後的災情。（GettyImages）

報道提到，該傳言源於曾預測到311東日本大地震的漫畫家龍樹諒（竜樹諒，たつき諒）在著作《我所看見的未來「完全版」》暗示2025年7月將發生大災難，作品的中文版發行後，再加上有香港著名風水師預言日本會發生大地震，導致傳言在社交平台擴散，訪日港人數目急速減少。

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日本多個部門包括氣象廳、國家旅遊局（JNTO）等紛紛闢謠，龍樹諒最近亦改口，指7月5日當天「不一定會有大事發生」，惟她在新作《天使的遺言》沒有撤回7月發生大災難的說法。

對於竹田的言論，有日本網民表示「信不信由你」，但大家應保持防災意識；亦有人認為「如果不想來，就不要來」。