特朗普「大而美」法案　美國參議院今開始投票

美國參議院周一（30日）上午9時（香港時間下午9時）就「大而美」法案開始投票。該安排已於周日通過內部通知發至各辦公室。最終結果預計將在周一晚間或次日早間揭曉。



所謂「大而美」法案，是美國總統特朗普對他推出的一項大規模稅收與支出法案的簡化叫法。該法案被看作是對特朗普第一任期減稅政策的延續和升級，也是對拜登政府「綠色新政」、福利與支出等政策的縮減與調整。該法案計劃在未來10年內減稅4萬億美元，並削減至少1.5萬億美元支出。

這項法案推出多項稅收減免政策，既包括加班費和小費免稅，也包括大幅提高遺產稅和贈予稅免稅額，並在未來根據通脹指數繼續進行調整。

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）發表講話。 （Reuters）

在「節流」方面，「大而美」法案將在醫療補助領域削減近萬億美元資金，提高對領取醫療補助人員的門檻和標準。該法案還收緊了對「補充營養援助計劃」（SNAP）的資格要求，將獲取食物援助的美國公民年齡要求從54歲提升至64歲，這個改動預計未來10年可削減2300億美元資金。

「大而美」法案還取消或壓縮了拜登政府時期的「綠色補貼」，從建設清潔能源設施到購買新能源汽車，這些項目都面臨失去稅收減免的風險。