關稅戰+「大而美」 一通亂拳一片狼籍 ｜點經

6月28日，美國參議院以51票對49票的微弱優勢通過程序性投票，啟動對特朗普（ Donald Trump）政府提出的「大而美」法案的辯論程序，為後續立法進程鋪路。

One Big Beautiful Bill Act，該法案整合稅收改革、國防擴張及社會福利調整，未來十年預計新增聯邦債務3.8萬億美元，被反對者稱為財政豪賭。這項程序性動議得到通過後，大規模稅收與支出法案將經歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決，預計耗時數天。現在距離特朗普劃定的7月4日最後期限，只剩不到一周時間。

民主黨不僅全員投下反對票，還開始玩起了拖拉大法。美國參議院少數黨領袖舒默28日表示，民主黨將強制在參議院宣讀長達940頁的法案。這個玩法不是第一次，是美國兩黨在過往鬥爭過程中玩爛的辦法了，但是，它合規。2021年，參議院共和黨人要求朗讀民主黨人為應對新冠疫情力推的《美國紓困計劃法案》，該法案長達628頁，朗讀花費了10小時44分鐘。而這次「大而美法案」940頁法案⋯

2025年6月27日，美國華盛頓特區國會山，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）向記者發表演說。此時共和黨議員們正努力推動特朗普提出的「大而美」法案。（Reuters）

特朗普的這項大規模稅收與支出法案，被看作是對特朗普第一任期減稅政策的延續和升級，也是對拜登政府綠色新政、福利與支出等政策的縮減與調整。該法案計劃在未來10年內減稅4萬億美元，並削減至少1.5萬億美元支出。

該法案推出多項稅收減免政策，既包括加班費和小費免稅，也包括大幅提高遺產稅和贈予稅免稅額，並在未來根據通脹指數繼續進行調整；該法案將在醫療補助領域削減近萬億美元資金，提高對領取醫療補助人員的門檻和標準；

該法案還收緊了對 「補充營養援助計劃」(SNAP) 的資格要求，將獲取食物援助的美國公民年齡要求從54歲提升至64歲，這個改動預計未來10年可削減2300億美元資金；同時還取消或壓縮了拜登政府時期的綠色補貼，從建設清潔能源設施到購買新能源汽車，這些項目都面臨失去稅收減免的風險。

「大而美」法案是美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）「兄弟邦」正式決裂的主因。（Reutesrs）

這份正在參議院等待最終表決的法案將把聯邦債務上限再提高5萬億美元。36.1萬億美元債務上限也被突破，據估算，這項法案未來10年將使美國聯邦政府的債務增加約3.8萬億美元。正所謂，債多不愁，蝨子多不咬！看來，特朗普深諳此道！

連國會預算辦公室測算顯示，未來十年將有1090萬人失去醫療保險，400萬人被剔除食品券計劃。關稅政策調整推高進口商品價格12%-18%，電子產品及汽車零部件首當其衝。債務利息佔比將從當前3.2%升至5%，接近1980年代裏根時期滯脹風險水平。

穆迪（Moody's）因此下調美國主權信用評級，德意志銀行警告赤字率將持續位於6.5%-7%危險區間。該法案若最終通過實施，其對美國經濟、就業、社會福利以及未來發展戰略的影響，無疑將是深遠且複雜的。

值得注意的是，多個關鍵指標顯示，美國經濟面臨下行風險。

6月26日，美國商務部公布的最終修正數據顯示，2025年第一季度美國國內生產總值（GDP）按月按年率計算萎縮0.5%，較此前公布的初次估值(-0.3%)和修正值（-0.2%）明顯下調。這份特朗普重返白宮後的首個經濟報告表明，美國經濟已經亮起了紅燈。

2025年第一季度，美國GDP以0.5% 的折合成年率萎縮，降幅大於第二次估計的0.2%，也是三年來的首次季度萎縮。 GDP數據走弱主要是因為消費者支出和出口數據大幅下調。(Trading economics)

特朗普上任5個月來，美國各項經濟數據均不及預期，一季度GDP最終定格為-0.5%，遠低於2024年第四季度的2.4%，是2022年以來首次出現季度負增長。面對這一情況，美國業內人士焦慮不已。哈佛大學經濟學教授、美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，一個世紀以來，這可能是美國總統任期的前一百天內，經濟表現最差的一次，對美國經濟是「災難性的百天」。

從就業看，美國勞工部的數據顯示，今年1月特朗普上任後，國內失業率就突破了4%，5月仍為4.2%，連續3個月按月持平；5月非農部門新增就業13.9萬人，為2月以來新低。從群體看，青年失業率為9.7%，連續三個月上漲；每周初請失業金的人數也在攀升，6月均值已達24萬人以上。此外，5月勞動參與率僅為62.4%，甚至低於2008年、2020年美國經濟衰退時期。

2025年5月，美國失業率連續第二個月穩定在4.2%，與市場預期相符。自2024年5月以來，該失業率一直維持在4.0%-4.2%的窄幅區間內。失業人數增加7.1萬人，至723.7萬人。（trading economics）

面對非農就業人數的走低，美關稅問題普遍被認為是罪魁禍首。美聯社表示，儘管關稅政策的負面影響尚未在一季度經濟數據中顯現，但就業市場顯然已經開始放緩。

同樣，消費動能也衰減。6月17日，美國商務部公布的數據顯示，5月國內零售銷售額按月下降0.9%，連續三個月下滑，反映出消費動能有衰減趨勢。2025年第一季度，美國個人儲蓄率處於低位，居民可動用現金減少，開始精打細算、削減支出。

根據美國商務部6月18日數據顯示，5月零售和餐飲銷售額按月下降0.9%，創2023年3月以來最大跌幅，超出市場預期。汽車銷售更是暴跌近4%。零售從業者在接受美國媒體採訪時說：「顧客現在只買必需品，肉和奶酪都挑最便宜的。」

專家分析，物價上漲的主要因素，是特朗普政府對進口商品大規模加徵關稅，消費者在未來幾個月的支出將會更加謹慎，美國經濟增速可能放緩。

與此同時，主要行業都呈現萎靡。6月初，美國供應管理協會（ISM）公布的數據顯示，5月美國製造業、服務業的採購經理人指數（PMI）分別為48.5、49.9，均在50%的榮枯分界線以下。

需求方面，製造業、服務業的新訂單指數分別為47.6和46.4，皆處於近10年的中低位水平。供給方面，4月美國紡織、傢俱、機械等行業的庫存指數紛紛下降，相關生產經營活動趨於放緩。製造業和服務業的不升反降，完全背離了特朗普發動關稅壁壘的初衷，雖然從數據看並未出現明顯衰退跡象，但基於後續政策的不確定性，主力行業的萎靡將削弱美國經濟的增長動能。

5月美國製造業、服務業的採購經理人指數（PMI）分別為48.5、49.9，均在50%的榮枯分界線以下。圖為美國加州一間沃爾瑪店內情況。（Reuters）

就更不用說貿易的極度失衡。美國商務部公開的統計報告顯示，2025年第一季度，美國對外商品貿易逆差提升至4663.83億美元，按年暴漲67.4%，僅3月單月的逆差就達到1635億美元，按年激增75%。大量美國企業和商家擔心高額關稅會嚴重衝擊供應鏈，於是趁政策尚未落地前紛紛擴大進口，出現了典型的「搶進口」現象，導致一季度的對外商品貿易逆差金額創下歷史新高。

特朗普上台以來，延續並強化「美國優先」，為解決美國政府財政狀況持續惡化問題，採納了斯蒂芬·米勒的理念，以關稅戰為主要手段，試圖重塑全球經貿體系，徹底扭轉美國經常性賬戶長期逆差的狀況，但從效果來看適得其反。

特朗普第二次上台以來延續「美國優先」政策，打關稅戰，推動減稅，另一邊廂又斥巨資舉行閱兵。2025年6月14日，華盛頓特區的美國陸軍建軍250週年閱兵式上，一名女子在街上看紀念商品。（Reuters）

如今再推動再次抬高債務上限的「大而美」法案。這項法案與特朗普吹噓的「削減支出」「全面降稅」「激活經濟」等目標，相去甚遠。法案再次提高了聯邦政府債務上限，而且大幅增加軍費支出，完全背離了「削減支出」的初衷；大幅降低企業稅率，砍掉了大量社會福利保障，是典型的「劫貧濟富」。

同時，為了使法案順利通過，還加入了很多維護各利益群體的政策要求。「大而美」就是一個政治導向模糊、魚龍混雜，同樣為滿足利益既得群體的妥協產物，根本不像特朗普形容的那麼「美麗」。

直白來說，特朗普這一通亂拳，就造就了一片狼籍。如今2025年上半年已經過完，看看第二季度數據情況吧。通常情況下，美國研究機構會將連續兩個季度GDP增速為負值，定義為經濟衰退。如今，越來越多的數據顯示，美國在疫情後又一次站在了經濟衰退的邊緣。