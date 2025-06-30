美媒：特朗普政府通知哈佛違反民權法　威脅撤回所有聯邦資金

據《華爾街日報》報道，美國政府經調查發現，哈佛在對待猶太學生和以色列學生的問題上違反了聯邦民權法，已於6月30日去信通知校方，並威脅大學可能失去所有聯邦資金。



據報道，政府律師在給哈佛大學校長加伯（Alan Garber）的信中表示，調查顯示，猶太學生和以色列學生在校園裏感受到威脅，但校方卻在知道這一點的情況下不予理會。信中指出，校內曾經有反猶圖像廣泛流傳，包括一張中間印有美元符號的六芒星（STAR OF DAVID，被視為以色列的象徵）標誌，以及一面印有納粹標誌的以色列國旗。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簡報會中面見傳媒。（Reuters）

信中指出：「如果不立即進行適當改革，哈佛將失去所有聯邦財政資源，並繼續影響哈佛與聯邦政府的關係」。信中又稱：「哈佛當然可以繼續在沒有聯邦特權的情況下運營，也許這樣的機會會激勵哈佛致力於追求卓越，幫助哈佛再次茁壯成長。」

報道指出，「違反民權法通知」發出後，校方一般或面臨司法部提起訴訟，或與司法部達成協議，往屆政府通常選擇與校方協商。

2022年5月29日，美國麻薩諸塞州劍橋市，哈佛大學（Harvard University）第374屆畢業典禮上，一名學生走過創辦人約翰哈佛（John Harvard）的雕像。（Reuters）

哈佛今年4月曾就校內反猶太及反穆斯林問題發佈內部調查報告，指出以巴戰爭爆發後，校內的猶太學生和穆斯林學生均感到不安全，並在報告中列出校方正在或已經採取的一系列措施，包括確定促進思想開放的教學要求、規定可以進行抗議活動的地點、以及確保招生過程能錄用對不同觀點持開放態度的學生。