特朗普擬暫時放行美國農場和酒店業移民員工：農民不會僱殺人犯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）致力打擊國內非法移民，美媒報道稱他周日（6月29日）表示，自己是「史上最強硬移民政策專家和農民政策專家」，並表示政府將對在酒店和農場等行業工作的移民網開一面，計劃給他們某種臨時通行證，以免被移民執法者拘捕。特朗普解釋稱：「農夫不會僱傭殺人犯」。



▼特朗普：農夫不會僱傭殺人犯

在《霍士新聞》（Fox News）主持人問及是否要向美國農場和酒店員工放鬆限制時，特朗普回答：「我不會（在移民政策上）退縮，我珍惜我們的農民。」

他指出針對移民的執法工作帶走了一些在農場工作了數年的非法移民，並要求：「讓農民來掌控吧！因為帶走許多員工最終會摧毀農民（的經濟），這是個問題。我是史上最堅定的移民政策專家，也是史上最堅定的農民政策專家，包括酒店和其他工作場所......讓農民掌握控制權吧，農民不會僱殺人犯的！」

他補充道：「我們目前正在努力實現某種臨時通行證，讓人們可以納稅、農民可以擁有一些控制權，以防你走進來把所有人都帶走。」

2025年6月12日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social上表示，美國優秀的農民以及酒店和娛樂業從業者一直表示，政府在移民問題上的激進政策正導致優秀的長期員工離開他們，而這些崗位幾乎無法找到合適的替代者。（Truth Social/ @realDonaldTrump）

早在6月份，特朗普就在社交平台Truth Social上表示，有美國農民、酒店和娛樂業者向他表示，政府在移民問題上的激進政策正在逼走他們優秀的長期員工，而這些崗位幾乎無法找到合適的替代者。