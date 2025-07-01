特朗普再批鮑威爾減息太遲　聯儲局理事會也難辭其咎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次呼籲減息，並再次批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）減息「太遲」，認為國家當前利率應該只是1%，甚至更低。



圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

特朗普6月30日在社交平台Truth Social發文稱，鮑威爾和他的整個理事會，都應該為太遲減息感到羞恥，指他們正從事全國最輕鬆卻又最受尊敬的工作之一，但他們失敗了——而且還在繼續失敗。

特朗普稱，如果他們有好好工作，國家就能省下數萬億美元的利息成本。但理事會只是袖手旁觀，所以他們也難辭其咎，「我們應該支付1%利息，甚至更低！」

2025年5月7日，美國華盛頓，圖為貝森特出席國會聽證。（Reuters）

聯儲局理事會將現空缺 貝森特：考慮任命鮑威爾繼任人

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，聯儲局理事會預定明年初出現空缺，特朗普政府正考慮藉此機會，任命未來接替鮑威爾的人選為理事。但他又稱，仍可能待鮑威爾卸任時，才直接任命新主席。

路透社指出，聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）的任期將於2026年1月31日到期，為特朗普總統提供了一個選擇，而聯儲局理事的任期為14年。至於鮑威爾的主席任期將於2026年5月下旬結束，其理事任期則持續至2028年1月31日。