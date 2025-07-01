彭博：歐盟將接受特朗普的10%基準關稅　但尋求豁免關鍵行業稅收

彭博社報道，歐盟表示願意接受和美國的貿易協議，包括對歐盟許多產品徵收10%的基準關稅，但歐盟還尋求美國承諾降低藥品、酒精、半導體和商用飛機等關鍵領域的關稅。報道還引述知情人士稱，歐盟還敦促美國實施配額和豁免，以降低對汽車和汽車零件的25%進口關稅，以及對鋼鐵和鋁的50%關稅。



歐盟據報向美國做出讓步

據知情人士稱，負責歐盟貿易事務的歐盟委員會認為，這種安排略微有利於美國，但仍可同意。

2025年6月25日，荷蘭海牙，圖為特朗普在出席北約峰會期間回應傳媒問題。（Reuters）

特朗普的貿易談判截止日期在7月9日，屆時歐盟幾乎全部商品將被美國徵收50%的關稅。據彭博社先前報道，歐盟和美國越來越有信心在9日前達成一項臨時協議，以便在截止日期之後繼續進行談判。

知情人士稱，歐盟委員會周一告知成員國，歐盟已收到美國提出的提案，涵蓋關稅、非關稅貿易壁壘和戰略合作領域。路透社指歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）周二（7月1日）將率領代表團前往華盛頓進行貿易談判。

歐盟估計，美國關稅目前涵蓋其對美出口的3800億歐羅（約3.51萬億港元）商品，約佔歐盟總對美出口的70%。

2025年6月4日，法國巴黎，圖為歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在經合組織的會議上發表講話。（Reuters）

歐盟潛在最後手段：向美國報復性徵稅

據悉，最後的情況很可能是歐盟向美國採取一切報復手段。在談判的同時，歐盟還在繼續準備若談判結果不令人滿意時採取的對策。

歐盟已批准對價值210億歐元的美國商品徵收關稅，這些關稅可迅速實施，以回應特朗普的鋼鐵和鋁關稅；至於「對等關稅」和汽車關稅，則計劃對950億歐元的美國產品徵稅，包括波音（Boeing）飛機、美國製造汽車等產品；歐盟亦正在與成員國磋商，以確定美國依賴歐盟的戰略領域，以及可能採取的超越關稅的措施，例如出口管制和採購合約限制。