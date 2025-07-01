特朗普政府控告洛杉磯　指市政府阻礙聯邦執法驅逐移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的大規模驅逐移民政策，早前在加州洛杉磯引發示威，川普並向當地派出國民警衛隊。繼民主黨籍的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）於6月初控告川普違法派兵進入洛杉磯後，特朗普政府6月30日也起訴洛杉磯，指該市的法律和政策阻礙聯邦移民法的執行。



2025年6月14日，洛杉磯示威現場出現大批軍警人員（Reuters）

訴訟由美國司法部提出，指責洛杉磯市政府拒絕與聯邦部門分享資源，以協助移民執法行動，也阻礙聯邦收集民眾有關公民身份的資料，已違反聯邦法律。

司法部官員表示，「無論洛杉磯市政府或居民是否同意，我們（聯邦政府）都將繼續在洛杉磯執行聯邦移民法」。

2025年6月14日，洛杉磯的示威集會出現混亂場面，有人使用催淚彈（Reuters）

洛杉磯市議會於去年底通過俗稱「庇護城市」（sanctuary city）的法案，禁止利用市政府資源協助聯邦當局驅逐非法移民。對於司法部的最新起訴，民主黨籍的洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）暫未回應。