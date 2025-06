內塔尼亞胡涉貪案｜以色列法院取消本週聽證會　他感謝特朗普聲援

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)在2019年因3宗案件被起訴,包括被控貪腐,他去年12月首次出庭。路透社周日(6月29日)報道,耶路撒冷地方法院取消了本週對內塔尼亞胡長期腐敗案的聽證會,接受了這位總理以機密外交和安全理由提出的請求。美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周六曾發文為他辯護,呼籲取消審判。內塔尼亞胡周日回應稱感謝特朗普聲援。



路透社指,目前尚不清楚特朗普的Truth Social貼文是否影響了以色列法院的裁決,但他在文中暗示審判會干擾該總理的工作: 「重要的是,他(內塔尼亞胡)正在與哈馬斯和伊朗談判,包括救回以色列人質。」(Importantly, he is right now in the process of negotiating a Deal with Hamas, which will include getting the Hostages back. )

圖為特朗普2025年6月28日發文再次為內塔尼亞胡辯護。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

內塔尼亞胡周日在社交平台X上轉發了特朗普的貼文,寫道:

▼「再次感謝你,特朗普。我們將攜手,讓中東再次偉大!」

據路透社看到的裁決稱,內塔尼亞胡、以色列間諜機構摩薩德(Mossad)負責人和軍事情報局局長提出的新理由證明取消聽證會是合理的。

以色列法院周五駁回了內塔尼亞胡提出將作證時間推遲兩週的請求,請求理由是以色列和伊朗之間為期12天的衝突於上周二結束,之後出現了外交和安全問題。他原定將於周一出庭接受交叉質詢。

特朗普表示,內塔尼亞胡「目前」正與哈馬斯談判協議,他周五對媒體表示,相信停火已經接近完成。

但路透社指,美以雙方官員都對很快停火的前景表示懷疑。