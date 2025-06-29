內塔尼亞胡涉貪案｜以色列法院取消本週聽證會 他感謝特朗普聲援
撰文：莊勁菲
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在2019年因3宗案件被起訴，包括被控貪腐，他去年12月首次出庭。路透社周日（6月29日）報道，耶路撒冷地方法院取消了本週對內塔尼亞胡長期腐敗案的聽證會，接受了這位總理以機密外交和安全理由提出的請求。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六曾發文為他辯護，呼籲取消審判。內塔尼亞胡周日回應稱感謝特朗普聲援。
路透社指，目前尚不清楚特朗普的Truth Social貼文是否影響了以色列法院的裁決，但他在文中暗示審判會干擾該總理的工作： 「重要的是，他（內塔尼亞胡）正在與哈馬斯和伊朗談判，包括救回以色列人質。」（Importantly, he is right now in the process of negotiating a Deal with Hamas, which will include getting the Hostages back. ）
內塔尼亞胡周日在社交平台X上轉發了特朗普的貼文，寫道：
▼「再次感謝你，特朗普。我們將攜手，讓中東再次偉大！」
據路透社看到的裁決稱，內塔尼亞胡、以色列間諜機構摩薩德（Mossad）負責人和軍事情報局局長提出的新理由證明取消聽證會是合理的。
以色列法院周五駁回了內塔尼亞胡提出將作證時間推遲兩週的請求，請求理由是以色列和伊朗之間為期12天的衝突於上周二結束，之後出現了外交和安全問題。他原定將於周一出庭接受交叉質詢。
特朗普表示，內塔尼亞胡「目前」正與哈馬斯談判協議，他周五對媒體表示，相信停火已經接近完成。
但路透社指，美以雙方官員都對很快停火的前景表示懷疑。
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