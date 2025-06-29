古特雷斯再次籲以巴停火　斥以色列加沙援助計劃「正在殺人」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）6月27日再次呼籲以巴兩國停火，並指美國支持的所謂以色列援助加沙計劃「本質上是不安全」，並直言不諱稱該援助「正在殺人。」以色列和美國希望聯合國透過美以支持的加沙人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）來提供救援幫助，然而聯合國對此拒絕，並質疑該基金會的中立性，指責美以在軍事化救援分配模式，迫使民眾流離失所。



路透社報道，古特雷斯向記者表示：「任何將絕望的平民引導至軍事區的行動，本質上都是不安全的。這是在殺人。」

古特雷斯還指，聯合國主導的人道主義努力正在被「扼殺」，甚至援助人員自己都在挨餓。「人們僅僅為了養活自己和家人而被殺害。尋找食物絕不能成為死刑。」他多次呼籲採取三項緊急措施：立即停火、無條件釋放所有人質、以及全面且不受阻礙的人道主義援助。

2025年6月22日， 巴勒斯坦民眾在加沙北部城鎮拜特拉希亞（Beit Lahia）聚集領取援助物資。（Reuters）

自5月19日以色列解除對加沙長達11週的援助封鎖，允許聯合國恢復有限的援助以來，聯合國表示，已有400多名巴勒斯坦人在尋求援助中喪生，多數人是在試圖前往GHF援助點時喪生。

2025年6月25日， 一名巴勒斯坦工人坐在加沙一個倉庫中的援助物資上。（Reuters）

以色列外交部回應古特雷斯的言論時表示，以軍方從未以平民為目標，並指責聯合國反對GHF的援助行動。一位GHF發言人還稱，GHF的任何援助分發點及其附近均未發生過人員死亡事件，指「聯合國在散布關於GHF的虛假信息。」