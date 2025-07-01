特朗普稱已為TikTok找到潛在買家　彭博：仍包括甲骨文與黑石集團

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前表示已為TikTok找到買家，並形容為「一群非常富有的人」。彭博社6月30日引述消息人士指，特朗普所指的潛在買家仍然是由私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）、美國軟件公司甲骨文（Oracle）及風險投資公司Andreessen Horowitz組成的財團。



消息人士證實，這財團4月時與TikTok母公司字節跳動接近達成協議，但因為特朗普於同月宣布向中國徵收關稅，後者拒絕批准協議令相關交易被迫擱置。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

對此，黑石集團拒絕置評，甲骨文、Andreessen Horowitz、字節跳動和TikTok的代表均未回應置評請求。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）此前表示，美方仍繼續與中國進行「最高層」談判，並指特朗普早前再將Tiktok禁令延期90天，是為了繼續推動達成協議，確保TikTok能繼續服務美國人民。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

特朗普上月29日已預告，他將在大約兩週內公布潛在買家的名單，並強調任何成功的Tiktok交易都需要獲得中國政府的批准，預料中國國家主席習近平很可能會批准協議。