路透社：伊朗相關黑客威脅公開特朗普親信電郵　牽涉「這些人」

路透社6月30日報道，與伊朗有關、化名羅伯特（Robert）的駭客威脅公開更多從美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）核心圈子竊取的秘密電郵。他們透露，相關電郵來自白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、特朗普的律師哈利根（Lindsey Halligan）、特朗普前顧問兼密友斯通（Roger Stone）以及涉特朗普封口費案的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）。



羅伯特於6月29日及30日與路透社進行線上交流，他們聲稱已從上述人士的帳戶竊取了大約100 GB的電子郵件。

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）就打擊伊朗核設施發表講話。 （Reuters）

羅伯特表示，他們可能會出售電郵內容，惟未提到其他計劃細節，也沒有透露相關電郵的具體內容。

對此，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）將這次黑客入侵形容為「不合理的網路攻擊」；聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）則發表聲明強調，任何違反國家安全行為有關的人都將受到全面調查，並依法受到最嚴厲的起訴。

在這張攝於2022年9月10日的插圖中，可以在美國和伊朗國旗前看到一個電腦使用者的模型。（Reuters）

報道稱，羅伯特在2024年美國總統競選活動的尾聲出現，他們聲稱入侵了特朗普幾名親信的電郵，並把相關內容發給各大媒體。

羅伯特在特朗普勝選後，曾一度聲稱他們沒計劃再泄露更多訊息，又在5月向路透社表示「我退休了」。 然而，自以色列和伊朗6月爆發衝突後，羅伯特再度恢復與路透社通訊。