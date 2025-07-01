特朗普解散USAID或致1400萬人死亡 奧巴馬小布殊聯手譴責決定
撰文：劉耀洋
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月30日宣布，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已經完成削減美國際開發署（USAID）規模，其剩餘的援助項目將併入國務院管理。據一份同日發布的研究顯示，此舉可能導致全球死亡人數將在2030年前增加逾1400萬人。另外，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及小布殊（George W. Bush）同日在與USAID員工進行閉門視像會議時，罕見齊聲批評、譴責解散部門的決定。
綜合美媒及路透社報道，魯比奧周一在社交媒體X上表示，政府已削減美國國際開發署83%的項目，剩餘項目將於7月1日併入國務院。這意味着當日是USAID作為獨立機構的最後一天。
一項在醫學雜誌《刺針》（The Lancet）發表的研究預測，USAID解散將導致全球超過 1400萬最脆弱人群死亡，其中有450萬人是5歲以下的兒童。
對此，奧巴馬、小布殊及樂隊U2主音Bono 6月30日透過視像與USAID數千名工作人員進行閉門「告別會議」，他們皆批評解散USAID的決定是悲劇及巨大錯誤。
據美媒獲得的會議片段，奧巴馬向一眾員工表示，USAID的援助項目是世界上最重要的工作之一，特朗普削減該機構的規模不但是一場鬧劇，更是一場悲劇。
小布殊則以USAID的愛滋病防治計劃為例，稱該計劃挽救了全球2,500萬人的生命。他感嘆：「你們（USAID員工）的工作展現了美國的強大力量，這就是你們的善良之心。這符合我們的國家利益嗎？我認為符合。」
由於特朗普此前錯聲稱USAID充斥着詐騙行為，Bono在會議中朗誦了一首其寫給USAID的詩，強調：「他們（特朗普政府）稱你們是騙子，而（事實上）你們是我們當中最棒的人。」
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