特朗普解散USAID或致1400萬人死亡　奧巴馬小布殊聯手譴責決定

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月30日宣布，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已經完成削減美國際開發署（USAID）規模，其剩餘的援助項目將併入國務院管理。據一份同日發布的研究顯示，此舉可能導致全球死亡人數將在2030年前增加逾1400萬人。另外，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及小布殊（George W. Bush）同日在與USAID員工進行閉門視像會議時，罕見齊聲批評、譴責解散部門的決定。



綜合美媒及路透社報道，魯比奧周一在社交媒體X上表示，政府已削減美國國際開發署83%的項目，剩餘項目將於7月1日併入國務院。這意味着當日是USAID作為獨立機構的最後一天。

一項在醫學雜誌《刺針》（The Lancet）發表的研究預測，USAID解散將導致全球超過 1400萬最脆弱人群死亡，其中有450萬人是5歲以下的兒童。

2025年2月3日，美國華盛頓特區，國際開發署（USAID）大樓外飄揚著一面印有USAID標誌的旗幟。（Reuters）

對此，奧巴馬、小布殊及樂隊U2主音Bono 6月30日透過視像與USAID數千名工作人員進行閉門「告別會議」，他們皆批評解散USAID的決定是悲劇及巨大錯誤。

據美媒獲得的會議片段，奧巴馬向一眾員工表示，USAID的援助項目是世界上最重要的工作之一，特朗普削減該機構的規模不但是一場鬧劇，更是一場悲劇。

左圖：美國前總統奧巴馬於2022年6月10日在丹麥哥本哈根舉行的會議上發表演說。（Getty）中圖：2025年6月27日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）右圖：2017年6月23日，美國前總統小布殊在美國華盛頓特區出席論壇時發言。（Getty）

小布殊則以USAID的愛滋病防治計劃為例，稱該計劃挽救了全球2,500萬人的生命。他感嘆：「你們（USAID員工）的工作展現了美國的強大力量，這就是你們的善良之心。這符合我們的國家利益嗎？我認為符合。」

由於特朗普此前錯聲稱USAID充斥着詐騙行為，Bono在會議中朗誦了一首其寫給USAID的詩，強調：「他們（特朗普政府）稱你們是騙子，而（事實上）你們是我們當中最棒的人。」