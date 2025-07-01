英國組合Bob Vylan音樂節喊「以軍去死」警刑事調查　美國撤簽證

英國饒舌雙人組合Bob Vylan於6月28日在全球最大型的露天音樂節Glastonbury Music Festival上，帶領觀眾高呼「以色列國防軍去死」（Death to IDF）的口號，衍生出多項爭議。當地警方已對組合展開刑事調查，美國則以「發表仇恨言論」為由撤銷他們赴美巡迴演出而申請的簽證。



路透社及《衛報》6月30日報道，Bob Vylan的主唱魯濱遜-福斯特（Pascal Robinson-Foster，藝名Bobby Vylan）在英國舉行的Glastonbury Music Festival表演時，先帶領台下觀眾高叫「解放巴勒斯坦」（Free Palestine），隨後再大喊「以色列國防軍去死」。

其後出場表現的愛爾蘭饒舌三人組合Kneecap，也一度把矛頭指向英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），帶領觀眾高呼「他X的施紀賢」（Fxxk Keir Starmer）。

Bob Vylan及Kneecap的舉動引起爭議，警方在審查兩組合在音樂節演出的影片後，正式對他們展開刑事調查。

當地警方表示，調查將考慮所有法律，包括與仇恨犯罪相關的法律。一名警方發言人則強調指，社會上絕對沒有仇恨的容身之地。

2025年6月28日，英國饒舌雙人組合Bob Vylan在英國皮爾頓（Pilton）舉行的Glastonbury音樂節上表演，期間一度揮舞巴勤斯坦旗幟。（Getty）

Bob Vylan本來將於11月赴美國進行巡迴演出，但美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）已在社交媒體X（前稱Twitter）發文稱，鑑於Bob Vylan成員在音樂節上發表的仇恨言論，國務院已吊銷其美國簽證，不過未透露被吊銷簽證人員的身份及簽證類型等細節。

BBC未終止直播陷爭議

與此同時，英國廣播公司（BBC）也因未有終止直播Bob Vylan的表演而陷爭議。BBC起初僅承認部份內容「極具冒犯性」，並指當時已在螢幕上已發出警告。

BBC後來則改口稱對未能終止直播感遺憾，並指當時不應允許直播繼續。BBC強調，Bob Vylan的「反猶主義言論完全不可接受」，未來將更新對直播活動的指引。

2025年6月28日，英國饒舌雙人組合Bob Vylan在英國皮爾頓（Pilton）舉行的Glastonbury音樂節上表演。（Getty）

面對種種爭議，魯濱遜-福斯特在社交媒體Instagram上發文中寫道：「我說了我想說的話。」

他在貼文中以其女兒正填寫學校膳食意見表為例，稱「教導我們的孩子為自己想要和需要的改變大聲疾呼，是我們讓這個世界變得更美好的唯一方法。」

魯濱遜-福斯特最後強調：「今天（改變的）是學校膳食，明天（改變的）則是外交政策」。