普京與馬克龍通話談伊朗及烏克蘭問題 時隔近3年來首次
撰文：蕭通
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）於7月1日通電話，為兩人自2022年9月以來首次通話。綜合克里姆林宮及法國總統辦公室公布，兩人進行了兩小時通話，曾討論伊朗與以色列對抗升級的中東局勢，以及烏克蘭戰爭等議題。
央視引述克里姆林宮指出，兩人重點討論中東地區局勢，以及美國打擊伊朗核設施實的問題。雙方強調，必須尊重伊朗和平利用核能的合法權利，伊朗應繼續履行《不擴散核武器條約》的義務，以及加強與國際原子能機構合作。兩國元首一致認為，應通過政治外交手段，解決伊朗核問題危及中東地區的其他矛盾。雙方同意繼續保持接觸，以協調各方立場。
在談及烏克蘭局勢時，法國總統辦公室表示，馬克龍呼籲對烏克蘭停火，並啟動結束戰爭的談判。俄方則稱，普京在通話時指出，烏克蘭戰事是西方政策的直接後果。普京批評，西方多年來無視俄羅斯的安全利益，在烏克蘭建立反俄據點，縱容侵犯俄語居民的權利，且現在還通過向烏克蘭提供各類武器延長衝突。
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