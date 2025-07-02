土耳其大規模逮捕逾百人 包括最大反對黨成員
撰文：蕭通
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土耳其警方7月1日在西部港口城市伊茲密爾（Izmir）逮捕至少102人，其中包括一些最大反對黨成員。土國媒體報道，被捕人員被指控在公共招標中存在操縱行為，以及涉嫌欺詐等犯罪。
新華社引述土耳其NTV電視台稱，伊茲密爾首席檢察官辦公室針對157人簽發了逮捕令。目前已有102人被捕，其中包括共和人民黨（Republican People's Party）成員、伊茲密爾市前市長索耶（Tunc Soyer），以及共和人民黨伊茲密爾省主席阿斯蘭奧盧（Senol Aslanoglu）。
今年3月，土耳其當局也在反對派主導的伊斯坦堡（Istanbul）有同類行動，隸屬共和人民黨的時任市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因涉嫌貪腐被捕。伊馬姆奧盧被視為土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）主要政敵，他否認所有指控，其後被暫停職務。
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