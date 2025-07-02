美國起訴兩名中國公民　指試圖助華招募美軍人

美國司法部7月1日表示，兩名中國公民因涉嫌充當中國政府的特工被起訴，他們被指試圖招募美國軍人。美國聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）發聲明稱，中共利用間諜手段向線人支付報酬，以為在美國領土上行動的陰謀得逞。



圖為2025年5月8日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）出席參議院的聽證會。（Reuters）

司法部的聲明中表示，38歲的陳元策（Yuance Chen，音譯）是居住在俄勒岡州的合法永久居民，39歲的賴立仁（ Liren “Ryan” Lai，音譯）則於4月持旅遊簽證前往休斯敦，兩人於6月28日被捕，並已於30日分別在聯邦法院提堂。

當局指出，兩人接受中國國家安全部委託，曾於2022年利用加州一個娛樂場所的儲物櫃，向中方提供與美國國家安全相關的信息，以換取1萬美元的報酬。

兩人之後繼續為中國國家安全部工作，包括協助中國國家安全部在美國物色擬招募的海軍人員。對於美方的指控，中國駐美大使館暫無評論。