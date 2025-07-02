美國際開發署正式關閉　魯比奧：對外政策優先考慮貿易而非援助

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府星期二（7月1日）宣佈，即日起正式關閉運營近64年的美國國際開發署。



路透社報導，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發表聲明說，美國國際開發署（USAID）7月1日起正式停止執行對外援助任務，部分符合特朗普政府政策的剩餘項目移交給國務院實施。

聲明說，美國國際開發署數十年來支出超過7,150億美元（約5.61萬億港元），用美國納稅人的錢創建一個「遍佈全球的非政府組織產業綜合體」，但自1990年代冷戰結束以來，其工作「收效甚微……（受援助地區）發展目標很少能夠實現，不穩定局勢往往加劇，反美情緒只增不減」。

聲明說，美國實施的人道主義援助和促進海外經濟發展專案，必須為「美國優先」對外政策服務。

魯比奧說：「我們將支持那些已經證明有能力和意願自助的國家，並將把我們的資源投入到能夠產生乘數效應並催化可持續的私人企業（包括美國公司）和全球投資的領域。」

美國國務卿魯比奧說，美國將優先考慮貿易而不是援助，將優先考慮投資而不是救助，這將使華盛頓更有實力對抗北京。(Reuters)

他說，這種新模式將優先考慮貿易而不是援助，將優先考慮投資而不是救助，他還說，這將使華盛頓更有實力對抗北京。

特朗普政府今年1月上任後著手裁撤美國國際開發署等多個聯邦機構。之後，魯比奧被任命為美國國際開發署代理署長。他宣佈，將取消美國國際開發署83%的專案，保留約1000個專案，待美國國際開發署在全球各地分支機搆關閉後，其職能併入美國國務院。

美國國際開發署成立於1961年11月，是美國聯邦政府負責大部分對外非軍事援助的專職機構。據美國媒體報導，長期以來，這個機構以對外援助為名，資助干涉他國內政等活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

