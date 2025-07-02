特朗普稱以色列同意加沙停火條件　警告哈馬斯不接受情況只會惡化

早前在旗下社交平台發文透露加沙在未來一周或能達成停火的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月1日再發文，稱以色列已經同意達成加沙停火60日協議的必要條件，促請哈馬斯也接受這項停火協議，否則未來的協議方案只會更差，不會更好。



特朗普在帖文中指，倘若能成事令加沙停火60日，美國將在這期間與各方合作以結束戰爭；他強調，卡塔爾和埃及也為促成和平付出巨大努力，並將向哈馬斯遞交這份最終提案。不過，特朗普並未透露提及的停火協議內容與詳細議程。

哈馬斯官員日前向法新社表示，他們「願意接受任何提議，只要它能夠結束戰爭、實現永久停火並徹底撤出佔領軍」，但「到目前為止，還沒有任何突破」。

圖為特朗普2025年7月1日在旗下社交平台發文指以色列同意加沙停火60日條件。（截圖自Truthsocial@realDonaldTrump）

早前，特朗普重申他希望下周達成以色列與哈馬斯的停火協議。他又指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦已準備好達成協議，他在參觀佛羅里達州一處新的移民拘留設施時提及內塔尼亞胡時說：「他想達成協議，我認為我們下周會達成協議。」