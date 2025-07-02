特朗普：馬斯克假如失去政府合約　或不得不關閉旗下公司返回南非

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與富商馬斯克（Elon Musk）就「大而美」稅收與支出法案再掀罵戰。馬斯克早前在社交平台連發數十則帖文，形容支持法案的議員應感到羞愧，又揚言法案通過後會成立新政黨。特朗普7月1日在社交媒體發文稱，馬斯克獲得的補貼可能比史上任何人都要多，如果馬斯克失去政府合約，旗下公司可能不得不關閉，馬斯克亦要回到長大的地方南非。



特朗普周日的帖文還指，「不再發射火箭、衛星或生產電動車，我們國家就能省下一大筆錢。或許我們應該讓政府效率部（DOGE）好好看看？應能省下一大筆錢！！！」。

馬斯克早前在社交平台連發數十則帖文，形容支持法案的議員應感到羞愧，又揚言法案通過後會成立新政黨。(Reuters)

同日，特朗普又在白宮向記者表示，馬斯克就電動車補貼問題感到沮喪，但他的損失可能遠遠不止於此。他形容曾經由馬斯克領導的政府效率部是一頭怪獸，可能會反噬馬斯克。

「大而美」法案內容包括取消購買電動車的補貼，馬斯克擔任行政總裁的電動車生產商Tesla，一直受惠於這項補貼。