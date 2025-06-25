紐約市長初選擊敗前州長　33歲Zohran Mamdani一躍成民主黨新星

美國民主黨6月24日為下半年舉行的紐約市長選舉進行黨內初選，代表黨內進步派，33歲的曼達尼（Zohran Mamdani） 擊敗前州長科莫（Andrew Cuomo），將代表民主黨角逐紐約市長。曼達尼在競選期間主打民生議題，提倡凍結租金增長及降低生活成本，成功吸引大量年輕選民支持。假如曼達尼11月4日脫穎而出，將成為紐約市史上首位穆斯林市長。



據英國《衛報》報道，這是一場令人震驚的初選。選前曾被一致看好的前紐約州長科莫24日晚上已承認敗選。

此前，作為民主黨內進步派新貴的曼達尼一直在民調中落後於科莫，直到選前數日才反超政治經驗更豐富，但醜聞纏身的科莫。

據報道，曼達尼與支持者一起觀看點票結果，在得悉獲勝後表示：「今晚，我們創造了歷史。我將成為你們的民主黨候選人，競逐紐約市長。」

曼達尼的支持者歡呼雀躍。在初選完成首輪點算93%選票後，紐約州眾議員曼達尼獲得43.5%的選票，而科莫的得票率為36.4%。

科莫在競選集會上承認敗選，並表揚曼達尼的競選活動「非常聰明、出色且富有影響力；今晚是屬於他（曼達尼）的夜晚。他應得的。他贏了。」

報道指，由於紐約市採用排序投票制（ranked voting），由於頭兩位候選人的得票率都沒有超過50%，因此選舉委員會現在將進行次輪點票，統計選民的第二選擇候選人。

2025年6月25日，美國紐約市，紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani，左) 與紐約市審計長兼市長候選人蘭德 （Brad Lander，右）一起觀看點票結果。曼達尼勝出初選，將代表民主黨在11月角逐紐約市長。（Reuters）

據報道，曼達尼上周與另一名進步派候選人蘭德（Brad Lander）結盟，蘭德以11.4%的得票率位居第三。曼達尼與蘭德在選前皆向支持者呼籲，投票時除投自己一票，亦應將第二選擇投給對方，並確保不要投票給科莫。

上述背景都是曼達尼勝選的原因，他在演說中感謝蘭德，並告訴支持者：「我們共同展現了未來的政治力量：建立夥伴關係與真誠的力量。」

報道指，曼達尼的強勢崛起是對民主黨建制派的強力譴責，並給其他希望在全國範圍內參選的進步派人士帶來希望。

2025年6月24日，美國紐約市，前紐約州長科莫 （Andrew Cuomo）在民主黨市長初選之夜集會上發表講話並承認落敗。（Reuters）

儘管科莫得到財力雄厚的金主的大力支持，並得到包括前總統克林頓（Bill Clinton）和億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）等人的支持，但曼達尼主打「民生牌」的政綱獲得大量基層民眾的支持，尤其是在年輕人群體。

曼達尼主張推動多項福利政策，包括凍結租金增長、免費向公眾提供更快捷的公共巴士服務，並向紐約民眾提供免費的托兒服務。他承諾，將向紐約年收入超過100萬美元的市民加稅，已負擔他想推出的措施。上述政策都對近年飽受通脹之苦的年輕人大有吸引力。

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼 (Zohran Mamdani) 在民主黨市長初選觀看點票晚會上發言。曼達尼勝出初選後，將代表民主黨競選2025年11月舉行的紐約市長選舉。（Reuters）

由於紐約市素來是民主黨的票倉，初選勝出者最終成為市長的機會高聳入雲。曼達尼預計將與現任市長亞當斯（Eric Adams）展開爭奪，與科莫一樣醜聞纏身，本身隸屬民主黨的亞當斯預計將以獨立人士身份競逐連任。