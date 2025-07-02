美參議員撐大而美法案投關鍵一票　被質問只顧自己選民語塞｜有片

受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主推並被他稱為「大而美」法案在周二（7月1日）以51票贊成對50票反對於參議院通過。這法案因將推高聯邦政府負債備受質疑，共和黨內意見也不統一。代表阿拉斯加州，投下贊成票的共和黨人穆爾科斯基（Lisa Murkowski）就遭倒戈投下反對票的黨友保羅（Rand Paul）質疑，認為她只顧確保本州選民利益忽視其他州份，她因此事被記者追問時一度語塞，凝視對方約15秒才做出回應。



共和黨人穆爾科斯基（Lisa Murkowski）因投票支持「大而美」法案被記者追問：

綜合美媒報道，穆爾科斯基在表決後步出國會時，被美國全國廣播公司（NBC）記者追問， 當時記者引述保羅的說法，問她對「大而美」法案給予阿拉斯加州更多資金補貼，以獲取其投票支持有何看法時，穆爾科斯基竟一度語塞。

穆爾科斯基沈默了許久後，才回答自己投下贊成票是旨在「履行對本州人民負責的義務」，強調自己為本州利益奮鬥，並確保阿拉斯加人能夠理解自己的做法。

她還強調自己反對「用資金補貼來優待阿拉斯加州」的說辭，重申自己做法是為了履行職責，但不反對投贊成票是為了確保她代表的州份利益，還稱自己不喜歡這項法案，也不喜歡今次為了趕「死線」匆匆進行表決，而非為了制定真正有利於國家的法案的急切議程。

這項法案在參議院經過超過24小時的辯論後才得已進行表決，副總統萬斯（JD Vance）投下決定性一票後才讓法案得以通過，不過之後需交眾議院再次審議，眾議院已預定7月2日進行辯論及投票。