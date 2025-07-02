特朗普訪「鱷魚惡魔島」移民拘留中心：逃跑走直線或遭吞食｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月1日前往佛羅里達州，參觀新建的「鱷魚惡魔島」Alligator Alcatraz）移民拘留中心。特朗普形容監獄週邊環境危險，附近是有不少鱷魚出沒的大沼澤，將關押那些最危險和兇殘的移民。特朗普更打趣說：「假如移民嘗試越獄，千萬不要直線跑，應該要Z字型這樣走，這樣應該會加大逃跑成功率1%。」



特朗普向記者表示，非法移民嘗試逃跑或會被拘留中心附近的鱷魚吞食：

綜合美國媒體報道，特朗普表示，隨着他的政府擴建拘留非法移民的基礎設施，以增加驅逐出境的人數，這所「鱷魚惡魔島」或許可以成為未來全國拘留所的典範。

特朗普又指，他希望能在「很多州份」看到類似的設施，並提到驅逐美國公民的可能性。特朗普甚至支持讓佛羅里達州國民警衛隊擔任移民法官，以確保非法移民可以更快被驅逐出境。

特朗普在談到「鱷魚惡魔島」拘留所時強調：「很快，這個設施將處理最具威脅性的移民，其中一些人是地球上最兇殘的人。」

報道指，白宮對該拘留所地處偏遠，位於邁阿密以西約80公里，以及屬於蟒蛇和短吻鱷的棲息之地感到欣喜。白宮希望藉此向被拘留人士和世界其他地區傳達一個訊息：如果不遵守美國移民法，後果將不堪設想。

+ 1

在抵達之前，特朗普甚至開玩笑指，被關在這裏的非法移民：「如果他們越獄，我們會教他們如何逃離鱷魚」。「別直線跑。像這樣跑，」特朗普一邊說話，一邊揮舞雙手，比劃「Z」字形。 「你知道嗎？這樣跑你的成功逃脫幾率會提高大約1%。」