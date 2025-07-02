東京律師樓50歲男持刀插死男同事　指職場遭騷擾對死者懷恨已久

綜合日媒報道，7月1日（周二）中午時分，在東京池袋的一棟辦公大樓裡，一間律師事務所的36歲男職員被另一名50歲男同事持刀刺傷，送院後不治身亡。疑犯渡邊玲人被捕後表示：「在職場上有不好的體驗，已經有一段時間對死者懷有恨意。我忍無可忍而行兇，希望讓他感到痛苦。」



據報道，東京池袋地標太陽城（サンシャインシティ，Sunshine City）一間律師事務所發生一名男性員工被刺身亡的案件，被捕的同事稱其「在工作中受到騷擾」。

報道指，這宗命案1日中午發生在豐島區東池袋「Sunshine 60」的Adire律師事務所，員工芳野大樹（36歲）坐在椅子上，另一名男同事突然抽出一把刀子在其背後狂插其頸部。芳野大樹喉嚨被插多刀，送院後宣告不治。

+ 1

行凶者是他的同事渡邊玲人（50歲），他其後手持刀子，自行前往附近池袋車站前的派出所自首，警視廳旋即以殺人未遂嫌疑將他逮捕。

渡邊玲人其後接受警視廳調查時表示，他的犯案動機是因為「在工作中受到騷擾，我對芳野大樹懷恨在心，我是忍無可忍才下手，希望讓對方感到痛苦。」