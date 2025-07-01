Sanrio2025人氣角色選舉揭盅　布甸狗榮獲世一　HelloKitty僅第五

日本知名品牌Sanrio每年都會舉辦人氣角色選舉大賽，今年亦不例外，有90個角色參與競逐。Sanrio近日發表2025年人氣角色選舉最終結果，包括全球及各大地區的最終成績。在全球排名方面，布甸狗（Pompompurin）時隔9年後再次登頂，傳奇角色HelloKitty僅列第五。在香港地區，玉桂狗（Cinnamoroll）則蟬聯冠軍。



Sanrio 2025人氣角色選舉全球範圍排名：

Sanrio 2025人氣角色全球地區排名頭十位：

在全球範圍排名，布甸狗繼2016年，時隔九年後再次登頂，獲得超過560萬票。第二名則由一直以來都大受歡迎的玉桂狗Cinnamoroll奪得，共獲得超過540萬票。而PC狗則榮獲第三名，獲得近400萬票。

Sanrio 2025人氣角色選舉香港區排名：

Sanrio 2025人氣角色香港地區排名頭十位：

在香港地區排名，玉桂狗Cinnamoroll成功「冧莊」，再次榮登首位。而去年屈居亞軍的Kuromi，今年繼續守住第二位。Sanrio傳奇角色Hello Kitty今年在香港排第三。

你喜歡的Sanrio角色有上榜嗎？