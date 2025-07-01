特朗普抱怨日本不買美國米　日方貿易談判代表：不會犧牲國內農業

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月30日抱怨美國與日本的貿易談判進展緩慢，並稱日本「陷米荒卻不肯買美國米」。日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正7月1日回應指，日本不會在與美國的貿易談判中犧牲國內農業。



路透社及日本放送協會（NHK）報道，赤澤亮正7月1日在記者會上強調，農業是日本經濟的基礎，日方絕不會參與以犧牲本國農業為代價的談判。

2025年5月31日，伊藤洋華堂（Ito Yokado）位於日本東京的一間店鋪中，可以看到政府為應對持續上漲的米價而釋出的儲備米。（Reuters）

赤澤亮正上月26日曾赴華盛頓與美方進行第7輪關稅部長級會議，他表示自己將繼續與美國進行關稅、貿易談判，以保護日本的國家利益，惟拒絕透露大米問題是否討論內容之一。

報道稱，雖然特朗普抱怨日本不買美國米，但由於日本國產米價飆升，近幾個月來進口日本的美國米數量實際上反而有所增加。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

日本政府上月為2025年首批免關稅大米進口舉行招標，結果顯示，3萬噸免關稅進口米中，美國投標最多達2.5萬噸，其次是澳洲的1,500噸，泰國則以708噸排第三。首相石破茂7月1日出席關於穩定大米供應的內閣會議後表示，已提出增加今年度大米產量的指示。