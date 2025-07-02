特朗普：日本態度太過強硬　或由24%加碼至35%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向各國徵收「對等關稅」的暫緩期將於7月9日屆滿，他於7月1日重申，不考慮延長7月9日的談判截止日期，稱很可能與印度達成協議，但對能否與日本達成協議表示「懷疑」，又指日本可能面臨30%或35%，甚或任何美方決定的數字；這將比4月時公布的24%對等關稅大幅增加（其中的14%稅率因延長90天而仍未生效）。



2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

美日之間的談判並不樂觀，特朗普6月30日曾抱怨美日談判進展緩慢，並稱日本「陷米荒卻不肯買美國米」。日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正周日回應指，日本不會在貿易談判中犧牲國內農業。特朗普4月公布「對等關稅」時，日本被設定的稅率為24%，當中含10%基準關稅。

貝森特：美印距離達成協議「非常接近」

而在7月1日稍早時間，美國財政部長貝森特表示，美國和印度距離達成共識「非常接近」。路透社引述印度政府消息人士稱，印度官員上周到訪華府，行程延長至6月30日，以期與美國就貿易協議達成一致，並解決雙方揮之不去的擔憂。路透社稱，美印因在汽車零件、鋼鐵和農產品的關稅存在分歧，一度令談判陷入僵局。

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）6月30日在紐約一場活動上表示，正處於一場非常複雜的貿易談判的「中間階段」 ，他希望能成功結束談判，但他無法保證，又指雙方都「必須有所取捨」。

2025年7月1日，印太四方安全對話在美國華府舉行，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）發表講話。澳洲外交部長黃英賢、日本外相岩屋毅，和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）參與會議。 （Reuters）

印度是10多個積極與特朗普政府談判的國家之一，試圖避免在7月9日的暫緩期結束後，關稅稅率大幅上漲。根據特朗普政府此前公布，印度的「對等關稅」稅率為27%。