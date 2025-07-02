美國駐以色列大使：或許該派B-2轟炸也門胡塞武裝

也門胡塞武裝星期二（7月1日）宣布，向以色列發射一枚彈道導彈和三架無人機，打擊特拉維夫本·古里安機場等四個目標。美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）說，或許該派出B-2轟炸機攻擊也門胡塞武裝。



新華社報道，胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Saree）經由這一組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，胡塞武裝導彈部隊對本·古里安機場發動一次特殊軍事行動，發射一枚「巴勒斯坦-2」型高超音速彈道導彈。聲明稱，導彈「成功命中目標」，造成「機場運轉中斷」。

2024年5月3日，胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Saree）在也門首都薩那（Sanaa）發表講話。（Getty）

薩雷亞說，胡塞武裝還動用三架無人機，對以色列三個「敏感目標」發動打擊，地點分別位於特拉維夫、南部靠近加沙地帶的阿什凱隆、南部紅海港口城市埃拉特。他說，胡塞武裝「將繼續開展支援性軍事行動」，以反對以色列在加沙地帶的「種族滅絕罪行」，直到以色列「停止侵略並解除對加沙的封鎖」。

據《以色列時報》報道，以色列多地當天響起防空警報，軍方說以色列空軍攔截一枚從也門發射的導彈。

赫卡比周二在社媒平台X寫道，「我們以為對以色列的導彈襲擊已經結束了，但胡塞武裝剛剛對以色列發射了一枚導彈」。他說，以色列強大的攔截系統讓人們可以躲進掩體，等到一切恢復正常。

赫卡比在貼文最後威脅道：「或許那些B-2轟炸機應該去也門一趟！」

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

另據路透社報道，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）誓言要對與伊朗結盟的胡塞武裝進行報復。

卡茨在一份聲明中稱「也門的命運與德黑蘭的命運相同」，他指的是以色列對伊朗進行的12天大規模空襲。他說：「在擊碎德黑蘭的蛇頭後，我們還將打擊也門胡塞武裝。向以色列動手的人，我們就打斷你的手。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

