海關打開行李箱全是活蛇！印度男隨身帶「16條蛇」闖孟買機場被捕

印度孟買機場海關抓獲一起走私案件，他們攔下了一名從泰國抵達當地的男乘客，在其行李箱中發現16條活蛇。



這已經是該機場1個月內發生第3起類似事件，該名乘客已被逮捕，接受調查中。

印度孟買機場海關抓獲一起走私案件，他們攔下了一名從泰國抵達當地的男乘客，在其行李箱中發現16條活蛇。（X@mumbaicus3）

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事件6月29日發生在孟買國際機場Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport，海關人員表示，他們攔下了一名剛從泰國抵達當地的乘客，在其行李箱中發現多條活蛇。

畫面中可看到，這些蛇雖然外型五顏六色，但大多都對人類無害，包含襪帶蛇（Garter snake）、加州王蛇（California king snake）、鼠蛇（Rat snake）、肯亞沙蟒（Kenyan sand boa）等。

印度海關人員之前較常發現走私黃金事件，然而近來走私野生動物事件變多，這次已是6月份發生的第3起動物走私事件。海關人員6月初同樣攔下一名來自泰國的遊客，走私了十多條蛇，幾天後又發現一名攜帶100隻動物的旅客，包含蜥蜴、太陽鳥（Sunbird）和爬樹負鼠（Tree-climbing possum）。

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