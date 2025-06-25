越南修法廢貪污罪死刑　涉詐騙案女首富張美蘭改判終生監禁

越南國會6月25日表示，該國自下月開始將取消對8項罪行的死刑，其中包括貪污罪。據外媒報道，越南地產大亨、萬盛發集團（Van Thinh Phat）創辦人張美蘭（Truong My Lan）也將因此「死裏逃生」，她早前因巨額詐騙而被判死刑，如今將改為終生監禁。



法媒25日報道，越南國會在一份聲明中表示，他們當日稍早一致批准修正案，將廢除貪污、顛覆政府、破壞國有財產、製造假藥、危害和平、發動侵略戰爭、間諜行為以及運毒等罪行的死刑。

2017年11月23日，越南河內市中心，越南國旗在越南國家銀行大樓頂隨風飄揚。（Reuters）

代表律師同日表示，張美蘭的死刑判決將改為終身監禁，並指她對此感非常高興。

張美蘭因策劃越南史上最大規模金融詐騙案，於去年4月被判死刑。她同年12月上訴失敗，但只要她歸還四分之三的侵吞資產，則可改判終生監禁。

圖為張美蘭（Truong My Lan）2024年4月11日在胡志明市法庭內的畫面。（影片截圖）

律師透露，儘管張美蘭因修法而改判終生監禁，但如果她能歸還四分之三的侵吞資產並滿足其他條件，法院將繼續考慮進一步減刑。