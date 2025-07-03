德國西門子：因美國解除對中國晶片設計軟件限制　已恢復對華供貨

德國企業西門子（Siemens）7月3日發布的聲明稱，已收到美國政府的通知，表示對華晶片設計軟件的出口限制已經解除，該公司已恢復對中國客戶提供其軟件和技術服務。



綜合外媒報道，總部設於美國的新思科技（Synopsys ）和Cadence也在同一天發聲明說，已恢復向中國客戶提供晶片設計軟體與技術服務。

美國和中國上週解決了稀土礦產和磁鐵運往美國的問題，從而平息了一場破壞5月達成的貿易協議的爭端。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

美國5月還限制了航空出口，包括暫停通用電氣航空（GE Aerospace）向中國飛機製造商中國商飛公司的C919飛機運送噴射發動機的許可。

報道指，一旦中國企業被限制使用EDA軟體，將對本土晶片產業造成沉重打擊。中國的晶片設計企業在很大程度上依賴這些頂尖的美國軟體。

圖為德國西門子集團董事長思納博和西門子西政總裁博樂仁2021年2月3日在慕尼黑合照。（Getty Images）

此次短暫打擊對華EDA銷售，標誌着華盛頓多年來遏制北京半導體和人工智能雄心的行動升級，此前華府已對先進晶片及其製造設備實施限制。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上周四宣佈，美中兩國已就5月在日內瓦達成的貿易協定達成最終共識，只要中國向美國出口稀土，美國即解除對華貿易反制措施。