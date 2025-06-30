被問及中國入侵美電訊網絡等　特朗普：你以為我們沒做同樣的事？

美國總統特朗普在周日（29日）播出的霍士新聞（Fox News）專訪中被問及與中國相關聯的指控，包括中方入侵美國電信系統、竊取知識產權等指控，特朗普在回答中暗示，美國也對中國做同樣的事情。



霍士新聞主持人Maria Bartiromo在採訪中稱，中國入侵美國電信系統、侵犯知識產權，還有與芬太尼、新冠疫情有關的爭議，問特朗普如何與中國這樣的「不良行為者（bad actor）」進行貿易談判。特朗普則反問：「你認為我們不會這樣對待他們嗎？」

特朗普面帶微笑並短暫停頓，後補充：「我們做了......我們做了很多事情。」

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）

特朗普稱，這就是世界運作的方式：「世界就是這樣。這是一個險惡的世界。」

主持人續問：「然後你就跟他們簽貿易協議？」特朗普則回答：「我們從這個貿易協議中賺了很多錢，你知道。只要它是有用的，我就會簽貿易協議。」

Bartiromo還提及早前有中國研究人員走私有毒真菌進入美國，司法部當時指控其為「農業恐怖主義」。特朗普回應稱：「但你不知道這是從哪裏來的。我的意思是，這是來自國家，還是三個瘋子碰巧攜帶了什麼東西？」